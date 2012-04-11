ОЖД в марте увеличила погрузку на 8% - до 2,6 млн тонн

Одесская железная дорога (ОЖД) в марте 2012 года увеличила погрузку на 8,3% по сравнению с мартом 2011 года - до 2,6 млн тонн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ОЖД, в марте 2012 года одесские железнодорожники ежесуточно нагружали 82,7 тыс. тонн грузов - на 2,1% больше плана и на 5,8% больше, чем в марте 2011 года.

В марте ОЖД отгрузила 562 тыс. тонн зерна, что более чем вдвое превышает прошлогодний показатель.

Нагрузка цветной руды превысила плановую на 11,6%, нагрузка цемента - на 33%.

Грузооборот ОЖД в марте 2012 года вырос на 8,1% по сравнению с мартом 2011 года - до 5,4 млн. т/км нетто.

Выгрузка в марте составила в среднем 4,683 тыс. вагонов в сутки - на 10,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Средняя производительность локомотива составила более 1,7 тыс. т/км брутто - это на 8,8% больше запланированного.

Справка УНИАН. Одесская железная дорога пролегает по территории Одесской, Николаевской, Херсонской, Черкасской, Кировоградской и Винницкой областей.

В 2011 году ОЖД увеличила погрузку на 11,7% по сравнению с 2010 годом - до 31 млн тонн грузов.