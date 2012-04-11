Проведение Евро-2012 поможет польской PKP Intercity завершить год без убытков

Варшава. Проведение Польшей Чемпионата Европы по футболу Евро-2012 поможет государственной компании PKP Intercity завершить текущий год без убытков за счет дополнительных доходов от продаж билетов болельщикам.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом пишет Rzeczpospolita со ссылкой на главу правления компании Януша Малиновского.

"За первые два месяца 2012 года убыток компании составил 6,5 млн долларов, но, как утверждает глава государственного перевозчика, он будет покрыт по итогам года. Это будет достигнуто благодаря большему интересу к железнодорожному транспорту во время Евро-2012 или снижением затрат, связанных с продажей билетов", - пишет издание.

Газета отмечает, что в прошлом году PKP Intercity получила почти вдвое меньший убыток, чем прогнозировала в начале года.

По словам главы правления PKP Intercity, спросу на услуги компании в 2012 году будут способствовать удешевление билетов на некоторых трассах и сокращение времени проезда на ряде маршрутов, достигнутое благодаря ремонтам железнодорожной инфраструктуры.

Кроме того, PKP Intercity хочет сократить расходы на продажу билетов, развивая продажи через Интернет и через специальные билетоматы.

Как сообщал УНИАН, PKP Intercity намерена запустить на время проведения Евро-2012 50 дополнительных поездов внутри страны, которые смогут перевезти 45 тыс. пассажиров. Кроме того, компания совместно с зарубежными партнерами планирует запустить еще 30 международных сообщений, в частности, с Чехией, Россией, Германией и Украиной.

Справка УНИАН. В 2011 году PKP Intercity сократила чистый убыток в 4 раза - до 8,4 млн долларов, получив более 600 млн долларов операционного дохода.