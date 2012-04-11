На ПЖД за 1-й квартал из-за собственной неосторожности травмировались 19 человек

За первый квартал 2012 года из-за нарушения правил безопасности на железнодорожном транспорте на объектах Приднепровской магистрали травмировались 19 граждан, из которых 10 - смертельно. Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ПЖД.

Главные причины травмирования посторонних лиц на железной дороге за этот период - переход путей в неустановленных местах (11 случаев), перед приближающимся поездом - 3 случая, хождение путями - 2 случая.

Для предупреждения непроизводственного травматизма на всех вокзалах и станциях Приднепровской магистрали а также в электропоездах пассажиров регулярно информируют о правилах безопасности на железнодорожном транспорте по громкой связи и с помощью стендов. Заботятся на предприятии и о надлежащее состояние железнодорожных переездов, посадочных платформ, наружного освещения станций и вокзалов.

Со 2 по 20 апреля специалисты ПЖД проводят очередной месячник профилактически-разъяснительной работы по предупреждению случаев непроизводственного травматизма на железнодорожном транспорте среди учащихся учебных заведений, расположенных в районах, прилегающих к железнодорожным путям.