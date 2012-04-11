Адресное пространство Интернет по протоколу IPv4 практически исчерпано.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании Cisco.

Как отмечается в сообщении, взаимодействием компьютеров в сети управляет интернет-протокол. Его четвертая версия – IPv4 – поддерживает более 4 млрд уникальных IP-адресов.

«IPv4 исправно работал четверть века, но 3 февраля прошлого года адресное пространство IPv4 на глобальном уровне было исчерпано полностью», - говорится в сообщении.

В ближайшее время то же самое произойдет и на региональном уровне. Как отметил Джон Чемберс, если не решить эту проблему, «развитие Интернета замедлится, а рост всей ИТ-отрасли приостановится».

Таким образом, считает он, в интересах дальнейшего развития мирового бизнеса, и ради прогресса всего человечества, необходимо переходить на новую версию - IPv6. Этот протокол был создан как новый формат передачи IP-пакетов, и в нем предусмотрено гораздо более обширное пространство адресации, что позволит создать сетевые подключения с уникальными адресами для невероятного количества устройств отдельных пользователей: «количество таких адресов примерно равно... количеству песчинок на всех пляжах нашей планеты» (340 триллионов триллионов адресов – прим. УНИАН).

Согласно сообщению, всемирный переход на протокол IPv6 намечен на начало июня 2012 года.

Справка УНИАН. IPv6 (англ. Internet Protocol version 6) — новая версия протокола IP, в которой в отличие от IPv4 длина адреса составляет 128 бит вместо 32. В настоящее время протокол IPv6 уже используется в ряде сетей мира. После полного исчерпания адресного пространства в IPv4, два стека протоколов (IPv6 и IPv4) некоторое время будут использоваться параллельно, в связи с наличием огромного количества устройств, не поддерживающих IPv6. Перевод на IPv6 начал осуществляться в Google с 2008 года. 6 июня 2012 года состоится Всемирный запуск IPv6.

Компания Cisco – один из мировых лидеров в области сетевых технологий. Выручка компании в 2010-2011 финансовом году, завершившемся 30 июля 2011 года, составила 43,2 млрд долл.