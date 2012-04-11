ПЖД в марте выполнила ремонтно-путевые работы на 23,1 млн грн

В марте 2012 г Приднепровская железная дорога выполнила ремонтно-путевых работ на сумму 23,1 млн грн

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ПЖД.

В частности, на магистрали модернизировано 9,4 км путей, капитально отремонтировано - 0,9 км, комплексно-оздоровительным ремонтом охвачено 5,6 км путей на общую сумму почти 17, 4 млн грн.

Кроме того, за этот период на ПЖД один комплект стрелочных переводов заменен новым на железобетонных брусьях; 18 комплектах частично обновлены и отремонтированы. В течение марта также были заменены на новые 0,9 км рельсов.

Как сообщал УНИАН, Приднепровская железная дорога намерена отремонтировать 159 км путей в марте-апреле 2012 г на сумму 221 млн грн