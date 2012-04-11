Мининфраструктуры предлагает передать формирование тарифов на проезд «Укрзализныце»

Министерство инфраструктуры Украины предлагает вывести формирование тарифов на перевозки скоростными поездами «Интерсити+» (И+) из сферы компетенции министерства.

Проект соответствующего указа Президента «О внесении изменений в положение о Министерстве инфраструктуры Украины» размещен на сайте ведомства.

Согласно проекту указа, Мининфраструктуры будет утверждать порядок установления, оплаты и использования тарифов на перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом в международном и внутреннем сообщении, кроме пригородных перевозок и перевозок скоростными поездами «Интерсити+».

Как говорится в пояснительной записке к проекту указа, он разработан для внедрения свободных (договорных) тарифов на работы и услуги, связанные с перевозкой пассажиров, багажа, грузобагажа и почты, а также тарифов на проезд в скоростных поездах.

Для обеспечения межрегиональных пассажирских перевозок создано государственное предприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания».

Как сообщил УНИАН первый заместитель министра инфраструктуры Константин Ефименко, министерство «передает формирование этого тарифа украинской железной дороге».

Он также отметил, что «это не может привести к тому, что «Укразализныця» повысит цены».

Справка УНИАН. В декабре 2012 года утверждена новая классификация пассажирских поездов, согласно которой класс Интерсити + (ИС +) - это дневной скоростной поезд, курсирующий в прямом сообщении с маршрутной скоростью 90 км/ч и более при допустимой скорости до 200 км/ч, с вагонами с местами для сидения 1-го и 2-го класса.

Согласно Национальному плану действий на 2012 год по внедрению Программы экономических реформ на 2010-2014 годы «Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство», утвержденному указом Президента № 187/2012 от 12 марта 2012 года, методика расчета тарифов на перевозку пассажиров дневными скоростными поездами класса "Интерсити+" (ИС+) должна быть утверждена до конца марта 2012 года.