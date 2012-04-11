ОЖД назначила на Пасхальные праздники дополнительный поезд Николаев-Киев

Одесская железная дорога назначила на Пасхальные праздники дополнительный поезд № 210/209 Николаев-Киев.

Как сообщает ОЖД, поезд отправится из Николаева 12 и 16 апреля, из Киева — 13 и 17 апреля.

Кроме того, ОЖД назначила дополнительные рейсы поезда № 396/395 сообщением Одесса-Киев отправлением из Одессы 11 апреля и из Киева 12 апреля, а также поезда № 172/171 Одесса-Хмельницкий отправлением из Одессы 14 и 16 апреля, из Хмельницкого 15 и 17 апреля.

Напомним, железные дороги Украины на новогодние и рождественские праздники в 39 дополнительных поездах перевезли 167,642 тыс. пассажиров.

В то же время, "Укрзализныця" заявляла, что дополнительные поезда для железных дорог Украины являются убыточными, так как их заполненность не превышает 50%.