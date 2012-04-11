ЛЖД назначила на Пасхальные праздники дополнительный поезд Львов-Киев

Львовская железная дорога назначила на Пасхальные праздники дополнительный поезд № 148/147 Львов-Киев отправлением из Львова и Киева 13,14 и 16 апреля.

Как сообщает пресс-служба ЛЖД, также назначен дополнительный рейс поезда № 137/138 Ивано-Франковск-Киев отправлением из Ивано-Франковска 16 апреля, из Киева — 17 апреля.

Кроме того, по ЛЖД будут курсировать поезда формирования других железных дорог, в частности, № 553/554 Киев- Тернополь отправлением из Киева и Тернополя 14 и 16 апреля; № 207/208 Киев-Ужгород отправлением из Киева 13 и 15 апреля и из Ужгорода 14 и 16 апреля; № 219/220 Киев-Ивано-Франковск-Хмельницкий отправлением из Киева и Ивано-Франковска 14 апреля; № 219/220 Хмельницкий-Ивано-Франковск-Киев отправлением из Хмельницкого и Ивано-Франковска 16 апреля и № 517/518 Симферополь-Львов отправлением из Симферополя 13 апреля и из Львова 16 апреля.

Напомним, железные дороги Украины на новогодние и рождественские праздники в 39 дополнительных поездах перевезли 167,642 тыс. пассажиров.

В то же время, "Укрзализныця" заявляла, что дополнительные поезда для железных дорог Украины являются убыточными, так как их заполненность не превышает 50%.