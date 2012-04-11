Польские власти отказались утвердить повышение тарифов на ж/д услуги

Варшава. Государственный регулятор железнодорожного транспорта Польши Urząd Transportu Kolejwego (UTK) отказался утвердить предложные госкомпанией PKP Polskie Linie Kolejowe (PLK S.A.) новые тарифы на доступ к железнодорожной инфраструктуре страны.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, UTK в своем решении назвал новые тарифы необоснованными, отметив, что их введение привело бы к удорожанию доступа к инфраструктуре в среднем на 8,9%.

Регулятор отметил, что такой рост цен услуг PLK S.A. приведет к снижению конкурентоспособности железнодорожных перевозок в стране, что не позволяет ему утвердить тарифы в таком виде.

UTK также указала на ряд противоречивых данных в проекте тарифов, предоставленных компанией, которой принадлежит 98% железнодорожной инфраструктуры в Польше.

Регулятор в своем решении приводит письма от клиентов PLK S.A., которые просили его не утверждать новые тарифы, поскольку они повлекут за собой рост некоторых оплат от 6% до 60%.

Ряд компаний назвали дискриминационными новые ставки услуг собственника железнодорожной инфраструктуры в Польше, отмечая, что они уже сейчас одни из самых высоких в Европе.

При этом, по их данным, только 36% польской ж/д инфраструктуры считается «хорошей».

Новые тарифы на доступ к ж/д инфраструктуре в Польше должны быть введены с 9 декабря 2012 года.

UTK отметил, что PLK S.A. может оспорить отказ утверждения тарифов в Окружном суде в Варшаве в течение 14 дней с момента предоставления решения, которое было принято 10 апреля.

Справка УНИАН. PLK S.A совместно с рядом своих крупнейших клиентов - в частности, PKP Intercity, PKP Cargo - входит в состав принадлежащей польскому государству акционерной компании PKP, которую правительство создало в 2001 году в рамках реструктуризации железнодорожного транспорта Польши.

Согласно годовому отчету компании, в 2010 году (данных за 2011 пока нет) ее чистый убыток составил более 140 млн долларов при доходах на уровне 1,3 млрд долларов (по текущему курсу 1USD=3,1).

70% доходов компании составили оплаты за пользование железнодорожной инфраструктурой.

С 2002 по 2010 год чистый убыток компании составлял от около 300 до 30 млн долларов в год.