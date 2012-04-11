Кабмин намерен до 2 июля завершить переговоры по САП

Кабинет министров поручил Министерству инфраструктуры, МИДу, Минюсту и другим центральным органам исполнительной власти до 2 июля 2012 года завершить переговоры по заключению соглашения между Украиной и Евросоюзом по Совместному авиационному пространству (САП, «открытое небо»).

Это закреплено распоряжением правительства №184-р «Об утверждении плана первоочередных мероприятий по интеграции Украины в Европейский союз на 20112 год», размещенном на правительственном сайте.

Справка УНИАН. Переговорный процесс между Украиной и ЕС относительно формирования совместного авиапространства начался в декабре 2007 года. Планировалось, что соглашение по САП будет подписано до 2011 года. На сегодня участниками САП являются 36 стран.

Соглашение по САП, в частности, предусматривает гармонизацию национального законодательства с законодательством ЕС в сфере обеспечения безопасности полетов и управления аэронавигацией, в том числе — в части подготовки персонала авиаперевозчика и диспетчерских служб, а также обеспечение взаимного доступа на рынки авиационных перевозок, производства и обслуживания авиационной техники.