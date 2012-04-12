Во Львове парализовано движение транспорта из-за прибытия Януковича

Сегодня утром во Львове парализовано движение транспорта на отдельных улицах в связи с прибытием в город Президента Виктора Януковича и других высокопоставленных должностных лиц.

Как передает корреспондент УНИАН, на улицах города работает большое количество сотрудников милиции в форменной одежде и сотрудников ГАИ.

Во Львове уже находятся президент УЕФА Мишель Платини, советник Президента Украины Анна Герман, министр внутренних дел Виталий Захарченко, вице-премьер-министр - министр здравоохранения Раиса Богатырева, вице-премьер-министр – министр инфраструктуры Борис Колесников.

Прибытие В.Януковича во Львов ожидается около 11.00.