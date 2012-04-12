Кабмин утвердил новые правила предоставления и получения телекоммуникационных услуг

Вчера, 11 апреля, на заседании Кабинета министров Украины принято постановление «Об утверждении Правил предоставления и получения телекоммуникационных услуг» и упразднено постановление Кабмина от 9 августа 2005 г. № 720, которым определялись предыдущие Правила предоставления и получения телекоммуникационных услуг.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ).

Новая редакция Правил была разработана для выполнения мероприятий Государственной программы экономического и социального развития Украины, направленных на развитие информационного общества. Цель разработки документа – приведение действующей нормативно-правовой базы в сфере телекоммуникаций в соответствие с законодательными изменениями и современным уровнем развития информационно телекоммуникационных технологий в Украине.

В 2011 году новая редакция Правил прошла интенсивное общественное обсуждение, было рассмотрено свыше 400 предложений и замечаний, которые поступили от участников рынка, центральных органов исполнительной власти, и учтено подавляющее их большинство, которое касалось усовершенствования порядка предоставления и получения телекоммуникационных услуг.

Разработчики документа учли состояние рынка телекоммуникационных услуг и определили общие требования к предоставлению и получению всех услуг. При этом в Правилах конкретизированы требования для общедоступных (универсальных) услуг, что позволило установить унифицированные требования, которые не зависят от вида услуг и способа их предоставления, а также отказаться от распределения услуг на основные и дополнительные. Большое внимание в Правилах уделено вопросам защиты прав потребителей и конкретизации обязанностей операторов и провайдеров телекоммуникаций во время предоставления телекоммуникационных услуг.

В НКРСИ считают, что принятые Правила будут способствовать доступу потребителей к информации об услугах, их качестве, условиях предоставления и получения; будут служить развитию конкуренции между поставщиками услуг и урегулированию проблемных вопросов в отношениях между поставщиками и потребителями телекоммуникационных услуг. Ожидается повышение ответственности операторов, провайдеров за информирование потребителей об условиях предоставления телекоммуникационных услуг, в том числе контент-услуг абонентам.