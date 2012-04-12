В конце мая будет отменен поезд «Луганск-Львов»

Поезд №134 «Луганск-Львов» будет отменен в конце мая.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой железной дороги (ДЖД).

По словам пресс-секретаря ДЖД Владимира Селиванова, приказ по отмене поезда № 134 «Луганск-Львов» вступит в силу с 28 мая 2012 года. «После вступления в силу приказа, пассажиры смогут приезжать из Луганска в Киев, после чего смогут пересесть на скоростной поезд «Hyundai» до Львова. Таким образом, они смогут сэкономить время, потому что поезд «Луганск-Львов» ехал около 26 часов», - пояснил он.

Стоит добавить, что ранее уже был отменен поезд №88 «Луганск-Киев». После 28 мая у луганчан останется только один поезд в сторону Киева - скорый №20 «Луганск-Киев.