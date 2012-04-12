Служба такси «Борисполя» Sky Taxi расширила автопарк до 110 автомобилей

Служба такси аэропорта «Борисполь» Sky Taxi получила 100 автомобилей Hyundai Sonata, расширив таким образом свой автопарк до 110 автомобилей.

Об этом УНИАН сообщили в аэропорту «Борисполь».

В ближайшее время машины будут оборудованы таксометром, POS-терминалом, видеорегистратором, GPS-навигатором, встроенным bluetooth.

Автопарк Sky Taxi представлен модельным рядом Hyundai Sonata 2.0 АКП, ESP 201 специальной комплектации, салоны машин оснащены системами кондиционирования и подушками безопасности.

Справка УНИАН. Госпредприятие аэропорт «Борисполь» презентовало собственную службу такси, которое получило название Sky Taxi, 26 декабря 2011 года.

Стоимость проезда в Sky Taxi из аэропорта «Борисполь» составляет 6,5 грн. за 1 км.

Все водители Sky Taxi владеют английским языком, имеют стаж работы не менее 5 лет.

По итогам работы первых 110 автомобилей Sky Taxi планировало рассмотреть возможность расширения автопарка еще на 100 автомобилей во втором квартале 2012 года.