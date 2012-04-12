ВААП реорганизована в общественную организацию

Всеукраинская ассоциация автомобильных перевозчиков (ВААП) реорганизована во всеукраинскую общественную организацию — ВОО ВААП.

Об этом УНИАН сообщили в ВААП.

Также в ВААП сообщили, что до 10 мая ассоциация планирует завершить регистрацию областных отделений.

На заседании 11 апреля Совет ВААП принял решение об утверждении пяти профильных комитетов ассоциации. В частности, созданы комитеты по разработке законодательных инициатив и взаимодействия с органами государственной власти, разработке взаимоотношений автомобильных перевозчиков с предприятиями автобусных станций, комитет по функционированию рынка пассажирских перевозок, комитет по функционированию рынка грузовых перевозок, а также комитет по функционированию рынка международных перевозок.

Кроме того, ВААП планирует создать новую структуру — ВААП-Центр, которая будет оказывать членам ассоциации помощь в логистических вопросах, проблемах кадрового обеспечения, предоставлять юридические и аудиторские услуги, и т. д.

Справка УНИАН. Всеукраинская ассоциация автомобильных перевозчиков основана в 1997 году как добровольное объединение субъектов предпринимательской деятельности в области автомобильного транспорта. В составе ассоциации более 150 транспортных операторов пассажирского автотранспорта, осуществляющих городские, пригородные и международные перевозки, страховые компании, отечественные производители транспортных средств, большинство предприятий автобусных станций, дилерские, снабженческие и другие организации, связанные с рынком пассажирских перевозок.