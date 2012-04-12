Во Львове открылся новый терминал международного аэропорта «Львов»

Президент Украины Виктор Янукович и президент УЕФА Мишель Платини приняли участие в открытии нового терминала международного аэропорта «Львов» имени Данилы Галицкого.

В.Янукович отметил, что пропускная способность этого объекта будет составлять около 2100 пассажиров в час.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, общая стоимость работ по сооружению терминала - 1826,15 млн грн.

Площадь коммерческой части терминала (торговля и фуд-корты) составит 2,932 тыс. кв. м, площадь офисов авиакомпаний - 682,4 кв. м.

Новый аэровокзал, общей площадью 48 320 кв. м, начали строить в сентябре 2009 года в рамках подготовки к футбольному чемпионату Евро-2012.

Построенный терминал имеет шесть телетрапов, которые способны одновременно принимать два самолета класса Boeing-767 и четыре самолета класса Boeing-737. В терминале есть 29 стоек регистрации пассажиров, 18 стоек паспортного контроля, 9 пунктов контроля прохождения на авиационную безопасность.

Кроме того, в новом терминале предусмотрены VIP ложи для пассажиров внутренних и международных рейсов, зона Duty Free.

Для стоянок автобусов организовано 25 паркомест, для автомобилей - 1100 паркомест.

Аэровокзал соответствует международным архитектурным, строительным и техническим стандартам и требованиям ICAO (International Civil Aviation Organization) и рекомендациям международно-транспортной ассоциации IATA (International Air Transport Association).

После реконструкции пропускная способность Львовского аэропорта возрастет до 2 тыс. пассажиров в час, что соответствует требованиям УЕФА.

Во время проведения Евро-2012 новый терминал аэропорта будет обслуживать международные рейсы, а реконструированная часть, построенная в 1955 году, - внутренние. Ожидается, что за период турнира аэропорт обслужит около 49 тысяч участников чемпионата и болельщиков.

Справка УНИАН. По итогам 2011 года пассажиропоток в аэропорту «Львов» в связи с реконструкцией снизился на 38,39% - до 296,9 тыс. человек.