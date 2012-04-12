УЗ отобрала 60 лучших студентов для подготовки специалистов на ж/д транспорт

«Укрзализныця» в текущем году отобрала 60 лучших студентов железнодорожных вузов Украины для участия в пилотном проекте по подготовке специалистов для ж/д транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на заместителя начальника Главного управления кадровой и социальной политики "Укрзализныци" Сергея Шару.

«Апробация проекта началась в этом году. Он предусматривает отбор лучших студентов, обучающихся на выпускных курсах железнодорожных вузов, а также подбор будущих рабочих мест в соответствии с их образовательно-квалификационном уровнем. С такими студентами будут заключены соглашения, предусматривающие уже во время учебы прохождение практики в том структурном подразделении, где по окончании учебного заведения они будут работать», - рассказал С.Шара, добавив, что талантливые студенты будут получать дополнительную стипендию и другие социальные льготы как во время обучения, так и после трудоустройства.

Таким образом, в 2013 году по указанной программе «Укрзализныця» получит 60 представителей молодого поколения железнодорожников - по 10 для каждой железной дороги.

Заместитель начальника Главка также напомнил, что на железных дорогах Украины несколько лет подряд функционирует система целевого направления сельской молодежи в высшие учебные заведения. По его информации, в этом году заявленная квота на вступление сельской молодежи в вузы составляет около 700 человек.

Справка УНИАН. Ежегодно объемы приема на обучение в железнодорожные вузы всех уровней аккредитации по госзаказу составляет около 3,4 тыс. человек. Наибольшей популярностью среди абитуриентов пользуются специальности: организация перевозок и управление на железнодорожном транспорте, автоматика и автоматизация на транспорте и специальности экономического профиля.

Среди рабочих профессий - профессии помощника машиниста и проводника пассажирских вагонов.