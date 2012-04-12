Польская PKP Intercity начала продавать билеты по схеме авиалиний

Варшава. Одна из крупнейших в Польше железнодорожных компаний PKP Intercity начала продавать билеты на свои самые быстрые поезда Express InterCity (EIC) и Express (Ex) по схеме авиалиний, услуги которых традиционно стоят дешевле в случае заблаговременной покупки.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, билеты в рамках специального предложения "Super Bilet", которые будут стоить даже в 4 раза дешевле стандартной цены, можно будет приобрести исключительно через интернет.

„Super Bilet функционирует, как система продажи билетов в авиакомпаний. Чем быстрее будет запланирована поездка, тем лучшее предложение можно будет получить. За поездку с Варшавы в Щечин или Вроцлав можем заплатить только 9 долларов (1USD=3,2PLN)", - отметила Беата Чемерайда из пресс-службы PKP Intercity.

Согласно сообщению, количество самых дешевых билетов ограничено.

"Сначала будут продаваться самые дешевые билеты по 9 долларов - после продажи всех мест - система предложит покупку билетов за 12, 18 и 25 долларов", - сообщили в компании, отметив, что стандартная цена билета на поездку с Варшавы в Краков в вагоне второго класса стоит почти 40 долларов.

"Супер-билеты", которые будут именными, можно будет купить не позднее чем 3 дня перед планированной поездкой и не ранее, чем 30 дней до нее.

Как сообщал УНИАН, с апреля PKP Intercity снизила цены на сообщения с Кракова и Варшавы до находящегося на поберьже Балтийского моря Гданьска на 40-50 процентов, объяснив это желанием компенсировать пассажирам неудобства связанные с ремонтом железнодорожных путей на этом направлении.

Справка УНИАН. Эксперты отмечают, что государственная компания PKP Intercity, которая специализируется на пассажирских перевозках между крупнейшими польскими городами, вынуждена снижать цены на билеты из-за роста конкуренции с авиакомпаниями.

Весной этого года активную экспансию на польском рынке начала авиакомпания OLT Express, которая продает билеты на сообщения между крупнейшими городами в Польше от около 15 долларов для молодежи и 30 долларов для других пассажиров. За клиентов борется также польский национальный перевозчик LOT продающий билеты на внутренних рейсах от 25 долларов.