ЛЖД планирует привлечь краткосрочный кредит на 162 млн грн

Государственное территориально-отраслевое объединение «Львовская железная дорога» (ЛЖД) планирует открыть 12 возобновляемых кредитных линий сроком на 1 год на общую сумму 162 млн грн.

Как сообщается на сайте госзакупок, в частности, ЛЖД планирует открыть пять возобновляемых кредитных линии по 20 млн грн, шесть — по 10 млн грн и одну - на 2 млн грн.

Предложения по поставке услуги принимаются до 11 мая 2012 года.

11 мая планируется раскрытие тендерных предложений.

Напомним, ЛЖД отобрала банк Morgan Stanley для организации выпуска еврооблигаций на 75 млн долларов.

Справка УНИАН. Львовская железная дорога пролегает в юго-западной части Украины на территории 7 областей, проходя через Карпаты, Прикарпатье, Волынь.

На железной дороге действует 354 станции, из них 252 открыты для грузовых операций. Львовская железная дорога в 2011 году увеличила пассажирские перевозки на 2,2% по сравнению с 2010 годом - до 70,554 млн пассажиров. Перевозки грузов в 2011 году выросли на 12,3% по сравнению с 2010 годом — до 23,07 млн тонн.