Железные дороги получили 49,6% компенсации за перевозку льготников в пригородном сообщении

Железные дороги Украины в январе-марте 2012 года получили от областных госадминистраций 49,6% компенсации за перевозку льготных категорий населения в пригородном сообщении.

Как сообщает пресс-служба Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), в первом квартале 2012 года железные дороги Украины перевезли пассажиров льготных категорий на сумму 61,8 млн грн и получили компенсации 30,6 млн грн.

Больше всего средств за 3 месяца 2012 года недополучила Юго-Западная железная дорога, которой компенсировано 31,1% стоимости перевозок. ЮЖД компенсировано 64,8% необходимого объема, ЛЖД — 50,7%, ПЖД — 57,7%, ДЖД — 53%, ОЖД — 59,7%.

В то же время, пресс-служба отмечает, что некоторые области заплатили железной дороге вперед, в частности, Полтавская – 162,8% и Херсонская – 122,4%.

Максимальный уровень оплаты зафиксирован в Черновицкой — 93%, Луганской — 76%, Запорожской областях – 77,4%.

Наибольшая задолженность у Киева, Киевской области, Харькова и Харьковской области.

Напомним, в январе-марте 2011 года железные дороги получили 35,9% компенсации за перевозку пассажиров льготных категорий в пригородном сообщении.

Справка УНИАН. На железных дорогах Украины в полном объеме предоставляется льготный проезд 26 категориям граждан. Льготные категории граждан составляют около 70% всех перевезенных пассажиров в пригородном сообщении.

Убытки железнодорожного транспорта общего пользования от использования льготных тарифов должны возмещаться железным дорогам за счет государственного или местных бюджетов в зависимости от того, каким органом принято решение о введении льгот.

В январе-марте 2011 года в пригородном сообщении железные дороги Украины перевезли льготных категорий пассажиров на сумму 59,9 млн грн, получив компенсацию в размере 21,5 млн грн (35,9%).

Убытки железных дорог Украины от пригородных пассажирских перевозок в 2011 году, по оперативным данным, составили 3,1 млрд грн, что на 10,9% больше по сравнению с 2010 годом.

В то же время сумма компенсации, полученной за перевозку льготных категорий пассажиров, в 2011 году выросла на 22% по сравнению с 2010 годом — до 142,8 млн грн.