ПЖД планирует привлечь краткосрочный кредит на 484 млн грн

Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» (ПЖД) планирует открыть 8 возобновляемых кредитных линий сроком на одни год на общую сумму 484,081 млн грн.

Как сообщается на сайте госзакупок, в частности, ПЖД планирует открыть возобновляемые кредитные линии на 20 млн грн, 40 млн грн, 60 млн грн и 64,081 млн грн, две возобновляемые кредитные линии по 50 млн грн и две — по 100 млн грн.

Предложения по поставке услуги принимаются до 11 мая 2012 года.

11 мая планируется раскрытие тендерных предложений.

Напомним, в начале 2012 года ПЖД заявила о намерении выпустить еврооблигации на 175 млн долл.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.

В 2011 году ПЖД увеличила перевозку грузов на 5,7% по сравнению с 2010 годом - до 116,7 млн тонн.