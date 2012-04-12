Приднестровье намерено восстановить железнодорожное сообщение

Руководство Приднестровской Молдавской Республики планирует восстановить железнодорожное сообщение. Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе в ходе встречи с делегацией Национального союза журналистов Украины во главе с секретарем НСЖУ Олегом Наливайко в Тирасполе сообщил глава Приднестровья Евгений Шевчук.

«В соответствии с достигнутыми договоренностями между Приднестровьем и Молдовой восстанавливается железнодорожное сообщение в регионе», - сказал он.

По словам Е. Шевчука, эти договоренности также предусматривают создание на паритетной основе совместных таможенных постов. В то же время, глава Приднестровья отметил, что для возобновления полноценного функционирования железнодорожного сообщения в регионе необходимо решить ряд технических проблем.

«Мы определили, что в случае возникновения осложнений мы обратимся к нашим партнерам из России и Украины, в частности, к РЖД и «Укрзализныце» с целью предоставления нам технической помощи», - сказал он.

Справка УНИАН. 9-11 апреля делегация Национального союза журналистов Украины во главе с секретарем НСЖУ Олегом Наливайко находилась с рабочим визитом в Республике Молдова и Приднестровской Молдавской Республике.