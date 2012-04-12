ЮЗЖД назначила на Пасхальные праздники дополнительные пригородные поезда

Юго-Западная железная дорога назначила на Пасхальные праздники дополнительное курсирование поездов в пригородном сообщении на 14 и 16 апреля.

Как сообщили УНИАН в ЮЗЖД, дополнительные рейсы осуществит поезд № 6501 Коростень-Шепетовка и поезд № 6504 Шепетовка-Коростень.

Напомним, ранее ЮЗЖД назначила на Пасхальные праздники 5 дополнительных поездов.

Справка УНИАН. Железные дороги Украины на Новогодние и Рождественские праздники в 39 дополнительных поездах перевезли 167,642 тыс. пассажиров.

В то же время, Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») заявляла, что дополнительные поезда для железных дорог Украины являются убыточными, так как их населенность не превышает 50%.