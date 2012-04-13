На ПЖД 500 локомотивов оборудуют системами спутниковой навигации

До конца 2012 года Приднепровская железная дорога (ПЖД) оборудует 500 локомотивов системой спутниковой навигации.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре ПЖД, в первую очередь такими системами будут оборудованы грузовые электровозы.

Система спутниковой навигации поможет оперативно контролировать дислокацию локомотивов и передавать данные в автоматизированную систему управления грузовыми перевозками «Укрзализныци» для улучшения организации движения поездов.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. Приднепровская железная дорога отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.

Приднепровская железная дорога в 2011 году увеличила перевозку грузов на 5,7% по сравнению с 2010 годом - до 116,697 млн тонн.