В марте ПЖД отремонтировала 792 грузовых вагона

В течение марта 2012 г. специализированные вагоноремонтные депо Приднепровской железной отремонтировали 792 грузовых вагона на сумму более 33 млн 652 тыс грн. Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ПЖД.

При этом в феврале т.г. на магистрали было отремонтировано 666 вагонов, в январе - 620 вагонов.

В конце 2011 г. Укрзализныця определила базовые ремонтные депо для государственных компаний, на баланс которых с начала 2012 г. передаются грузовые полувагоны украинских железных дорог. Эти меры приняты для создания специализированных оборудованных вагоноремонтных депо, концентрации финансового и кадрового потенциалов с целью содержания в надлежащем состоянии парка грузового подвижного состава.

По Приднепровской железной дороге базовыми вагоноремонтными депо определены Батуринское (ремонт полувагонов), Пятихатское и Мудреное вагоноремонтные депо, а также Нижнеднепровск-Узел (ремонт полувагонов, окатышевозов).

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. Приднепровская железная дорога отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.

Приднепровская железная дорога в 2011 году увеличила перевозку грузов на 5,7% по сравнению с 2010 годом - до 116,697 млн. тонн.