Вертолет с министром обороны на борту осуществил аварийную посадку

Вчера, 12 апреля, вертолет Ми-8 с министром обороны Дмитрием Саламатиным на борту осуществил аварийную посадку из-за неисправности в системе снабжения горючего.

Об этом сегодня УНИАН сообщили в Департаменте прессы и связей со средствами массовой информации Министерства обороны.

Согласно сообщению, вчера вечером в Житомирской области недалеко от населенного пункта Симоны осуществил вынужденную посадку вертолет Ми-8 Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Происшествие вызвано неисправностью, возникшей во время полета в системе снабжения горючего.

На борту вертолета находились министр обороны Украины Д.Саламатин и высокопоставленные должностные лица оборонного ведомства, которые возвращались из Ривненского гарнизона, где находились с инспекционной поездкой в частях 13-го армейского корпуса.

“Этот случай еще раз подтвердил необходимость кардинальных изменений в техническом переоснащении Вооруженных сил, – отметил Д.Саламатин по поводу инцидента, произошедшего во время перелета с Ривненского полигона в Киев. – То, что нам досталось в наследство после многих лет сплошного разрушения и безответственности отдельных должностных лиц, не выдерживает никакой критики. Как только появилась возможность летчикам больше и интенсивнее летать, сразу обнаружились устаревшие проблемы в техническом состоянии авиационной техники”.

“Авиационное происшествие, которое благодаря умелым действиям экипажа и попыткам исправить ситуацию, не привело к трагическим последствиям, укрепило уверенность в том, что мы и дальше будем принимать решительные меры, чтобы как можно быстрее восстановить и модернизировать изношенные образцы военной техники и вооружения. Сегодня это один из приоритетов нашей деятельности. На этом направлении мы сосредоточим максимум ресурсов, в том числе и финансовых, за счет эффективного использования бюджетных средств”, – заявил он.