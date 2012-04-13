Первый белорусский дизель-поезд успешно прошел приемочные испытания

Минск. Первый белорусский дизель-поезд ДП1 прошел приемочные испытания и передан в эксплуатацию Белорусской железной дороге.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре БЖД.

«ДП1 прошел приемочные испытания на соответствие техническому заданию, проведенные Конструкторско-техническим центром БЖД, Белорусским государственным университетом транспорта и ООО «Балтийский испытательный центр», - говорится в сообщении.

Как рассказали на БЖД, специалисты провели испытания по вопросам теплопередачи, электроаппаратуры и электрооборудования, тормозной системы, пожарной безопасности и охраны труда. Кроме этого, поезд прошел проверку габаритов и поколесное взвешивание.

Дизель-поезд будет курсировать по маршрутам региональных линий эконом-класса. Планируется, что уже в конце апреля ДП1 приступит к эксплуатации в Гомельской области.

Длина поезда составляет 27,5 м, количество предусмотренных для сидения мест – 91. Эксплуатационная скорость движения – 120 км/ч. Дальность хода на одной заправке топлива – 1000 км. Расчетный срок службы поезда – до 40 лет.

ДП1 – совместный проект ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» и польской холдинговой компании PESA Bydgoszcz SA при участии ОАО «Минский вагоноремонтный завод». Инициатором проекта выступила Белорусская железная дорога. До конца 2012 года планируется изготовить 6 единиц данной техники.