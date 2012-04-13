ДЖД назначила на Пасхальные праздники дополнительный поезд Луганск-Донецк-Киев

Донецкая железная дорога назначила на Пасхальные праздники дополнительный поезд №524/523 Луганск-Донецк-Киев.

Как сообщается на сайте ДЖД, дополнительный поезд №524/523 Луганск-Донецк-Киев отправится из Луганска 12 и 16 апреля, из Киева — 13 и 17 апреля.

Поезд будет составлен из 18 вагонов, в том числе 2 СВ, 4 купейных и 12 плацкартных.

Справка УНИАН. Железные дороги Украины на Новогодние и Рождественские праздники в 39 дополнительных поездах перевезли 167,642 тыс. пассажиров.

В то же время, Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») заявляла, что дополнительные поезда для железных дорог Украины являются убыточными, так как их населенность не превышает 50%.