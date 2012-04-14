Требования оплачивать парковку при отсутствии паркомата незаконны - Азаров

Премьер-министр Украины Николай Азаров подчеркивает, что требования оплачивать парковку автомобиля при отсутствии паркомата являются незаконными.

Об этом премьер написал на своей странице в сети Fasebook.

«Послабления в правилах парковки не будет… Хочу еще раз всех предупредить: оплата за стоянку авто в Украине должна проходить исключительно через паркоматы! Нет паркомата – нет оплаты», - отметил премьер.

Он также сообщил, что дал поручение руководителям Министерства внутренних дел, Государственной налоговой службы, Государственной службы по вопросам защиты прав потребителей, председателю Совета министров АРК, а также главам областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций принципиально рассматривать жалобы граждан и возможные конфликтные ситуации с точки зрения защиты прав потребителя.

«То есть защищать от незаконных требований платить за стоянку помимо паркомата», - уточнил Н.Азаров.

По его мнению, «не так быстро, как хотелось», но проблему оплаты мест паркования удастся решить цивилизованным методом.

Премьер напомнил, что в соответствии с Правилами парковки транспортных средств, утвержденных постановлением Кабинета министров Украины от 3 декабря 2009 г. № 1342, плата за парковку должна взиматься только через специальные автоматы.

«Пока же существует проблема с оборудованием площадок для транспорта такими приборами. Поэтому я потребовал усилить контроль за соблюдением правил по оборудованию парковочными автоматами стоянок и ежемесячно информировать Минрегионстрой о проделанной работе», - сообщил Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, с 1 апреля 2012 года вступили в силу пункты 14 и 16 Правил парковки транспортных средств, утвержденных постановлением Кабинета министров Украины от 3 декабря 2009 года № 1342. Этими пунктами, в частности, определено, что площадки для платной парковки обязательно должны быть оборудованы парковочными автоматами из расчета не менее одного автомата на 10 мест для парковки, также на специально оборудованных площадках для платной парковки обязательно должны быть установлены автоматические въездные и выездные терминалы.

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