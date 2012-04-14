Ж/д компании Украины, Польши, РФ и Беларуси договорились о сотрудничестве на время Евро-2012

Варшава. Представители государственных железнодорожных компаний Украины, Польши, Российской федерации и Беларуси подписали в пятницу в Варшаве меморандум о сотрудничестве во время проведения финала чемпионата Европы с футболу, которые пройдет в начале лета в четырех украинских и четырех польских городах.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, свою подпись под документом поставили глава правления польской PKP Intercity Януш Малиновский, начальник главного управления пассажирских перевозок «Укрзализници» Александр Иванько, гендиректор ОАО "Федеральная пасcажирская компания" ("дочка" РЖД) Михаил Акулов и замдиректора железнодорожной компании Беларуси Владимир Михалюк.

Руководитель PKP Intercity на пресс-конференции отметил, что компании подписывают не протокол о намерениях, а конкретный документ, определяющий условия их сотрудничества во время проведения финала Евро 2012.

Малиновский напомнил о намерении запустить дополнительные поезда во время чемпионата не только между Польшей и другими государствами, но и внутри страны.

«Нашей совместной целью является предоставление максимально качественных услуг пассажирам», — сказал глава правления PKP Intercity, специализирующейся в Польше на международных перевозках и перевозках между крупнейшими польскими городами.

Александр Иванько отметил, что «Укрзализниця» готова к перевозке большего количества пассажиров во время Евро-2012, отметив, что она будет осуществляться как за счет дополнительных вагонов на действующих маршрутах, так и за счет организации дополнительных поездов.

Он сказал, что между Польшей и Украиной во время чемпионата сможет курсировать до 18 поездов, и еще от 20 до 30 поездов «Укрзализниця» может пропустить транзитом из России в Польшу.

Представитель украинской компании также сообщил, что поездами между странами-организаторами Евро-2012 максимум в сутки смогут проехать 15 тыс. человек, заметив, что реальное количество болельщиков, которые поедут на чемпионат железной дорогой, будет видно по количеству проданных билетов.

По его словам, до 8 тыс. человек могут поехать поездом через пункт пропуска Мостиска-Перемышль (Львовская область), и до 7 тыс. на пункте Ягодин-Дорогуск (Волынская область).

При этом представитель РЖД сообщил, что на Евро-2012 ежесуточно до 4 тыс. человек может приехать из России в Польшу, заметив, что в связи с чемпионатом он прогнозирует в этом году рекордное католичество перевезенных пассажиров между странами.

Участники конференции также отметили, что железнодорожные компании будут способствовать предоставлению максимально качественных услуг и будут способствовать в вопросах прохождения приграничного и таможенного контроля, который действует между входящей в ЕС Польшей и Украиной, РФ и Беларусью.

Также Я.Малиновский добавил, что точное количество дополнительных поездов будет зависеть от спроса со стороны болельщиков, заметив, что это также будет зависеть от результатов отдельных матчей европейского чемпионата.

Как сообщал УНИАН, в апреле PKP Intercity объявила о намерении запустить на время проведения Евро-2012 пятьдесят дополнительных поездов внутри страны, которые смогут перевезти 45 тыс. пассажиров, и, согласно последним данным, почти 80 дополнительных международных сообщений, в частности, с Чехией, Россией, Германией и Украиной.

Справка УНИАН. PKP Intercity, которая в прошлом году ежедневно перевозила в среднем почти 100 тыс. пассажиров, не обнародует данных о том, сколько собирается перевезти человек во время Евро-2012. Польские организаторы чемпионата ожидают приезда в страну за три недели мероприятия от 800 тыс до 1 млн болельщиков.