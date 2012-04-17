В Крыму из-за драки на борту вынужденно приземлился самолет, летевший из ОАЭ в Киев
12:15, 17 апреля 2012Транспорт/Связь
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Самолет, который выполнял рейс «Дубай - Борисполь (Киев)», совершил сегодня утром вынужденную посадку в международном аэропорту «Симферополь» из-за избиения бортпроводницы пассажиром.
Об этом УНИАН сообщила начальник сектора связей с общественностью крымского управления МВД Ольга Кондрашова.
«Самолет компании «Аэросвит» приземлился в 10.18. Поступила информация о драке. С рейса сняли жителя Киева, 1986 года рождения», - сказала О.Кондрашова.
По ее информации, в настоящее время молодой мужчина проходит освидетельствование и поясняет правоохранителям свое поведение.
Рейс задержан до выяснения обстоятельств инцидента, добавила О.Кондрашова.
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