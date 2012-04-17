Польские ж/д компании увеличили перевозку пассажиров на 6%

Варшава. Занимающиеся в Польше пассажирскими перевозками железнодорожные компании за первые два месяца 2012 года перевезли 45,350 млн пассажиров, что на 6,2% больше показателей первых двух месяцев 2011 года.

По данным Администрации железнодорожного транспорта Польши (UTK), которыми располагает УНИАН, количество перевезенных пассажиров в феврале в годовом выражении выросло на 5,7% - до 21,9 млн человек, после 6,7% роста в январе до 23,4 млн.

В пятерку лидеров по количеству перевезенных пассажиров вошли компании Przewozy Regionalne (38%), Koleje Mazowieckie (21%), PKP SKM (почти 14%), PKP Intercity (12%) и SKM Warszawa (5,5%).

По данным UTK, пассажиропоток польских железнодорожных компаний (с учетом длины перевозок) в январе-феврале 2012 г. вырос на 2,9% - до почти 2,8 млрд пасс/км.

Пассажиропоток в феврале 2012 г. к февралю 2011 г. вырос на 1,1% - до 1,338 млрд пасс/км после 4,7% роста в годовом выражении в январе до 1,435 млрд пасс/км.

Позиции лидера по пассажиропотоку сохранила компания PKP Intercity с долей за первые два месяца этого года в 41%.

Доли других крупнейших компаний рынка – Przewozy regionalne, Koleje Mazowieckie и PKP SKM – составили, соответственно, 36, 12 и 5%.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году польские ж/д компании увеличили перевозку пассажиров на 0,6% – до более 260 млн пассажиров, а пассажиропоток вырос на 1% – до 181 млрд пасс/км.

Лидером по количеству перевезенных пассажиров стала занимающаяся региональными перевозками компания Przewozy Regionalne с 41,5% долей рынка, а по пассажиропотоку - специализирующаяся на дальних перевозках PKP Intercity с 45,6% долей рынка.