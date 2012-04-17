Грузовые ж/д перевозки в Польше в январе-феврале сократились на 7,6%

Варшава. Железнодорожные компании в Польше в январе-феврале текущего года перевезли 34,9 млн тонн грузов, что на 7,6% меньше показателей января-февраля прошлого года.

По данным Администрации железнодорожного транспорта Польши (UTK), которыми располагает УНИАН, перевозка грузов польской железной дорогой в феврале в годовом выражении снизилась на 10,7% до 11,65 млн тонн после 4,7% минуса в январе до 18,25 млн тонн.

Более 50% рынка контролировали компании, входящие в государственный холдинг PKP: PKP Cargo (49%), PKP LHS (4,5%).

В число крупнейших перевозчиков вошли также немецкая группа DB Schenker (23%), Grupa CTL (7%) и Lotos Kolej (4%).

Грузопоток (с учетом протяженности трасс) за первые два месяца года снизился на 12,4% до 6,960 млрд т/км.

Падение в феврале к февралю прошлого года составило более 15% до 3,323 млрд т/км после 9,8% минуса в январе до 3,637 млрд т/км.

С учетом протяженности грузоперевозок доля компаний PKP составила 66%, в том числе, лидера рынка PKP Cargo - 59%.

Доли других крупнейших компаний составляли по около 7%.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году работающие в Польше железнодорожные компании увеличили грузоперевозки на 6% до 249,3 млн тонн, а грузоперевозки с учетом длинны трасс выросли на 11% до 54,2 млрд т/км.

Доля компаний PKP Group составила 56% и почти 70%, соответственно.