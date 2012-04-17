На Евро-2012 между Украиной и Польшей будет организовано 18 дополнительных поездов

Во время проведения чемпионата Европы по футболу 2012 года между Украиной и Польшей будет организовано курсирование 18 дополнительных поездов.

Как сообщает пресс-служба Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), в соответствии с Меморандумом о взаимодействии в организации железнодорожных пассажирских перевозок между Украиной, Польшей, Российской Федерацией и Беларусью, предусмотрена возможность организации курсирования 20-30 дополнительных поездов в различных направлениях.

Основные поезда, которые ежедневно курсируют по маршрутам Киев-Варшава и Киев-Берлин, во время Евро-2012 будут доукомплектованы до 12 вагонов.

Напомним, представители государственных железнодорожных компаний Украины, Польши, Российской федерации и Беларуси подписали в пятницу, 13 апреля, в Варшаве меморандум о сотрудничестве во время проведения финала чемпионата Европы по футболу, который пройдет в начале лета в четырех украинских и четырех польских городах.

Для осуществления перевозок во время Евро-2012 планируется оптимизировать таможенные и пограничные процедуры для гостей Евро-2012.