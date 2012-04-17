УЗ: местные власти должны разработать механизм покрытия расходов на пригородные ж/д перевозки

Местные власти должны формировать заказ на пригородные железнодорожные перевозки и разработать эффективные механизмы покрытия расходов на такие перевозки.

Как сообщает пресс-служба Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), такое мнение высказал генеральный директор «Укрзализныци» Владимир Козак.

«Именно область должна формировать заказ на перевозку и разработать эффективные механизмы покрытия расходов на перевозку. Без разработки такой модели организации пригородных перевозок устойчивое функционирование, а тем более развитие пригородного сектора перевозок, станет невозможным», - сказал он.

В.Козак также сообщил, что по поручению Президента Виктора Януковича, «Укрзализныця» совместно с Киевской горгосадминистрацией, Киевской облгосадминистрацией и Министерством инфраструктуры начала работу по созданию бизнес-модели пилотного проекта первой пригородной железнодорожной компании, которая должна быть завершена до декабря 2012 года.

По словам В. Козака, «Укрзализныця» неоднократно обращалась в облгосадминистрации с предложениями по совместной организации пригородных перевозок, в частности, путем предоставления заказов на перевозку, а также создания специализированных пригородных компаний и выделения средств на приобретение подвижного состава, однако на сегодня не достигла согласия в этом вопросе.

Он также отметил, что формировать логистику транспортного сообщения в регионах нужно путем активного сотрудничества руководства областей, железной дороги и других видов транспорта.

«Мы обращаемся к местным властям с призывом разработать оптимальную схему организации регионального транспортного сообщения. Железные дороги совместно с местными властями должны определиться на местах, к какому ключевому пункту и каким образом будет осуществляться подвоз пассажиров. Это общая европейская практика», - сказал В. Козак.

Справка УНИАН. Пригородное железнодорожное движение на железных дорогах Украины обеспечивают около 740 поездов, в частности, на Одесской ЖД - 47 пар поездов, на Приднепровской - 128, на Львовской - 152, на Южной - 169, на Донецкой - 80, на Юго-Западной - 163 пары поездов.

Изношенность подвижного состава на железных дорогах Украины достигла по электропоездам 80,3%, дизель-поездам - 93,1%. Сверх нормативного срока службы эксплуатируется 57,3% электропоездов постоянного и переменного токов, 88,7% дизель-поездов.

За три месяца 2012 года железные дороги предоставили услуг по перевозке льготных категорий граждан в пригородном сообщении на сумму 57,2 млн грн и получили компенсации от облгосадминистраций на сумму 30,2 млн грн или 52%. Задолженность составляет 27 млн грн.