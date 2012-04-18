Суд решил примирить Аpple и Samsung. Компании обвиняют друг друга в краже технологий

Руководители Apple и Samsung договорились о встрече, чтобы попытаться решить патентный спор между компаниями, который сейчас рассматривается в калифорнийском суде, сообщает ВВС со ссылкой на заявление Samsung, поступившее в корпорацию.

Встреча была назначена после того, как суд обязал обе компании участвовать в конференции по урегулированию спора под руководством судьи, ведущего процесс.

«Конференция по урегулированию будет проходить в течение 90 дней, в ней примут участие исполнительные директора каждой из компаний, офицер и главные юрисконсульты», – говорится в заявлении Samsung.

Обе компании подали в суд друг на друга, обвиняя конкурента в краже технологий, используемых в смартфонах и планшетных компьютерах. Патентные споры Apple и Samsung рассматриваются сейчас в судах сразу нескольких стран.

В декабре прошлого года калифорнийский суд отклонил иск Apple с требованием запретить продажу в США смартфонов Galaxy и планшетов Samsung.

Несколькими днями ранее суд в Австралии также снял запрет на продажу на территории страны планшетов Samsung, введенный в середине октября после того, как суд подтвердил обоснованность претензий Apple по поводу плагиата ее технологий.

Samsung, в свою очередь, в октябре подала иск к Apple, требуя введения запрета на продажи iPhone 4S и iPad 2 в Австралии и Японии, пишет «Газета.Ru».