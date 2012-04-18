В Киеве вышли на маршруты еще 60 новых автобусов и троллейбусов

Еще 60 новых автобусов и троллейбусов сегодня вышли на маршруты городского пассажирского транспорта Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, в официальном запуске в эксплуатацию новых 20 троллейбусов и 40 автобусов принял участие председатель КГГА Александр Попов.

“Сегодня мы пополняем парк нашего общественного транспорта и обеспечиваем более качественными и доступными по цене услугами жителей столицы. Это автобусы компании МАЗ и троллейбусы компании «Богдан». Сегодня на линию выходят 60 новых транспортных единиц и этим мы завершаем треть той программы обновления транспорта, которую запланировали”, - сказал А.Попов.

Он сообщил, что новые автобусы и троллейбусы будут курсировать на маршрутах, которые проходят на массиве Оболонь, Минском, Троещине, и связывают левый и правый берега через мост Патона. Так, увеличено число единиц автобусного маршрута №72 - с 6 до 12, №20 – с 5 до 10, №33 – с 4 до 9, №81 – с 3 до 6, №51 – с 13 до 22, №63 – с 7 до 12, №73 – с 10 до 13, №32 – с 4 до 8. Троллейбусы распределены на маршруты: №8 – они увеличены отныне с 11 до 16, №40 – с 18 до 23, и №32 – с 4 до 8 (из которых 6 новых).

“Это как раз те маршруты, которые мы увидели, что нуждаются в усилении в предоставлении дополнительного транспорта, анализируя обращения на call-центр. Например, по Оболони мы считаем, что уже в полном объеме решаем вопрос относительно увеличения количества общественного транспорта”, - отметил председатель КГГА.

Он напомнил о планах открытия отдельных полос общественного транспорта. “Они будут открыты в разных районах Киева. Мы анализируем, где мы можем это сделать так, чтобы иметь максимальную эффективность, чтобы наш городской транспорт мог двигаться быстро, даже быстрее частного транспорта. И таким образом быть удобным”, - добавил А.Попов.

Как напомнили в КГГА, автобусы и троллейбусы приобретены за средства кредита ЕБРР.

Во время мероприятия присутствующим также было презентовано волонтерское движение, которое будет задействовано на городском общественном пассажирском транспорте. Предусмотрено, что волонтеры – преимущественно лица студенческого возраста, будут оказывать помощь тем пассажирам, кто в этом будет нуждаться, в частности, людям преклонного возраста, инвалидам, а также будут консультировать граждан относительно остановок, маршрутов и тому подобное.