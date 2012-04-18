Российская авиакомпания S7 Airlines с 9 июня открывает маршрут Москва-Одесса

Москва. Российская авиакомпания S7 Airlines объявляет об открытии рейсов из Москвы в Одессу.

Как сообщили УНИАН в авиакомпании, полеты будут осуществляться с 9 июня 2012 года с периодичностью четыре раза в неделю – по понедельникам, четвергам, субботам и воскресеньям.

Рейс S7 Airlines Москва-Одесса будет вылетать из московского аэропорта «Домодедово» в 17:05 и прилетать в Одессу в 18:15 по киевскому времени. Обратный рейс вылетает из Одессы в 19:10 и прилетает в Москву в 22:20.

Полеты будут осуществляться на современных лайнерах Airbus A319. Самолет рассчитан на перевозку 128 пассажиров в салонах эконом- и бизнес-класса.