«Укрзализныця» назначила 8 дополнительных поездов к майским праздникам

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») назначила восемь дополнительных поездов на время майских праздников.

Как сообщает пресс-служба «Укрзализныци», в частности, Юго-Западная железная дорога назначила 3 поезда, Одесская, Приднепровская, Донецкая и Львовская - по одному поезду.

В частности, Львовская ж/д назначила поезд № 147/148 Киев-Львов-Киев отправлением из Киева и Львова 27 и 28 апреля и 2 мая.

Юго-Западная ж/д назначила поезда № 207/208 Киев-Ужгород отправлением из Киева 27 и 28 апреля и 1 и 5 мая, из Ужгорода — 28 и 29 апреля и 2 и 6 мая, № 219/220 Киев-Ивано-Франковск отправлением из Киева 28 и 29 апреля и 2 и 6 мая, из Ивано-Франковска — 28 и 29 апреля и 2 и 6 мая, а также поезд № 58/57 Киев-Симферополь отправлением из Киева 27, 28, 29 и 30 апреля и из Симферополя 28, 29, 30 апреля и 1 мая.

Донецкая ж/д назначила поезд № 524/523 Луганск-Донецк-Киев отправлением из Луганска 27 апреля, из Киева — 28 апреля.

Южная ж/д назначила поезд № 553/554 Киев-Тернополь отправлением из Киева 27 и 28 апреля и 2 мая, из Тернополя — 27 и 28 апреля и 2 мая.

Приднепровская ж/д назначила проезд № 282/281 Симферополь-Киев отправлением из Симферополя 26 и 27 апреля и 2 и 5 мая, из Киева — 27 и 28 апреля и 3 и 6 мая.

Одесская ж/д назначила поезд № 210/209 Николаев-Киев отправлением из Николаева 27 апреля и 2 мая, из Киева — 28 апреля и 3 мая.

«Работа по назначению поездов продолжается», - сообщает «Укрзализныця».

Справка УНИАН. Железные дороги Украины на новогодние и рождественские праздники в 39 дополнительных поездах перевезли 167,6 тыс. пассажиров.

В то же время «Укрзализныця» заявляла, что дополнительные поезда для железных дорог Украины являются убыточными, так как их населенность не превышает 50%.