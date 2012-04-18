ДЖД отобрала 4 банка для предоставления 274 млн грн краткосрочного кредита

Донецкая железная дорога (ДЖД) отобрала четыре банка для предоставления кредита сроком на 1 год на сумму 274 млн грн.

Как сообщается на сайте госзакупок, на тендере, состоявшемся 11 мая, ДЖД отобрала, в частности, АБ “Экспресс-банк”, ПАО "Всеукраинский Банк Развития", ПАО “Банк “Финансы и кредит”, ПАО "Первый международный инвестиционный банк”.

Общая стоимость акцептованных предложений составит 323 млн грн.

Финансовые ресурсы привлекаются для пополнения оборотных средств для перекредитования кредитных договоров.

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины. Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,8 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).