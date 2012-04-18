Железные дороги Украины в январе-марте сократили грузоперевозки на 2,3%

Железные дороги Украины в январе-марте 2012 года сократили объем перевозки грузов на 2,3% по сравнению январем-мартом 2011 года - до 104,3 млн тонн, в том числе отправка грузов сократилась на 1,6%.

Как сообщает Государственная служба статистики (Госстат) Украины, на железнодорожном транспорте в январе-марте 2012 года отправка зерна и продуктов помола увеличилась в 2,2 раза, строительных материалов - на 7%, кокса — на 3,1%.

В то же время, отправка химических и минеральных удобрений снизилась на 04,%, железной и марганцевой руды — 4,2%, нефти и нефтепродуктов — на 19%, каменного угля — на 4,9%, цемента — на 6,7%, лесных грузов — на 22,5%, лома черных металлов — на 36,6%.

Кроме того, Госстат сообщает, что отправка грузов на Южной железной дороге (ЮЖД) выросла на 12,2%, на Юго-Западной железной дороге (ЮЗЖД) — на 10,4%.

При этом на Приднепровской ЖД (ПЖД) отправка грузов сократилась на 08,%, на Донецкой (ДЖД) — на 5,4%, Одесской (ОЖД) — на 5,9%, Львовской (ЛЖД) — на 7,1%.

Госстат также сообщает, что грузооборот железнодорожного транспорта в январе-марте 2012 года снизился на 1,9% - до 56,293 млрд т/км.

В частности, грузооборот ОЖД вырос на 2,9%, в то время, как на ЮЗЖД грузооборот снизился на 2,7%, на ДЖД — на 3,5%, на ПЖД — на 3,7%, на ЛЖД — на 4,1%, на ЮЖД — на 6,4%.

Справка УНИАН. В январе-марте 2012 года предприятиями транспорта Украины перевезено 187,6 млн тонн грузов - на 3,6% меньше, чем в январе-марте 2011 года. Грузооборот транспорта в январе-марте сократился на 7,8% - до 96,678 млрд т/км.