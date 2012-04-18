Новые правила устанавливают ряд запретов для операторов и провайдеров

Вступившие в силу новые Правила предоставления телекоммуникационных услуг, утвержденные Кабинетом министров, устанавливают ряд запретов для операторов и провайдеров.

Постановление Кабмина №295 "Об утверждении Правил предоставления телекоммуникационных услуг" опубликовано сегодня на правительственном портале.

Согласно новым Правилам, предоставление услуг осуществляется в случае заключения договора в соответствии с основными требованиями, установленными Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), и их оплаты потребителем.

При этом Правилами во время заключения договора (внесения изменений в него) операторам и провайдерам запрещается устанавливать ограничение в соединении с любым абонентом телекоммуникационной сети общего пользования или телекоммуникационной сети другого оператора, а также службами экстренного вызова. Кроме того, запрещается: требовать предоставления потребителем сведений, не предусмотренных законодательством для заключения договора и предоставления услуг; предоставлять без согласия потребителя контент-услуги; определять такой порядок предоставления услуг, который может привести к ограничению или ухудшению прав потребителя или созданию неравных условий для сторон договора; устанавливать значение показателей качества услуг хуже, чем те, которые определены нормативно-правовыми актами и нормативными документами в сфере телекоммуникаций, и др.

Услуги могут предоставляться с использованием конечного оборудования абонента, подключение конечного оборудования к телекоммуникационной сети осуществляется при наличии технической возможности.

В случае подключения к сети оператора мобильной связи конечного оборудования абонента (мобильного телефона и др.), электронный код (идентификатор) которого, в частности код IМЕI, не включен в обобщенную базу данных таких кодов (ведет базу Украинский государственный центр радиочастот), оператор должен послать соответствующее предупреждение на телефонный номер такого оборудования о возможном отключении с указанием причин.