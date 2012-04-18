Услуги теперь могут предоставлять внесенные в реестр НКРСИ операторы и провайдеры

Операторы, провайдеры должны быть внесены в реестр операторов, провайдеров телекоммуникаций, который ведет Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ).

Об этом говорится в вступивших в силу новых Правилах предоставления телекоммуникационных услуг. Кабинет министров сегодня опубликовал на своем сайте постановление №295 "Об утверждении Правил предоставления телекоммуникационных услуг".

Согласно новым правилам, операторы, провайдеры должны быть внесены в реестр операторов, провайдеров телекоммуникаций, который ведет НКРСИ, а также в случаях, установленных законами Украины “О телекоммуникациях” и “О радиочастотном ресурсе Украины”, иметь лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности в сфере телекоммуникаций и/или пользования радиочастотным ресурсом Украины (для операторов) или копии лицензий (для провайдеров).

Телерадиоорганизации, которые создают или комплектуют и/или пакетируют телерадиопрограммы и/или телерадиопередачи и распространяют их с помощью технических средств вещания, и провайдеры программной услуги, которые предоставляют абонентам возможность просматривать пакеты программ, используя для передачи таких программ ресурсы многоканальных телесетей, должны иметь соответствующие лицензии, которые выдаются Национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания.

Операторы, провайдеры самостоятельно определяют перечень услуг, которые предоставляются потребителям, и обеспечивают работу телекоммуникационных сетей и доступ потребителей к ним круглосуточно семь дней в неделю.

Временное прекращение или другое ограничение операторами, провайдерами работы телекоммуникационных сетей допускается в порядке, установленном в соответствии с законодательством, в случае возникновения чрезвычайной ситуации, введения чрезвычайного или военного положения, проведения ремонта, технического обслуживания и модернизации телекоммуникационных сетей.