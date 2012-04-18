Новые правила телекоммуникационных услуг защищают интересы потребителей - НКРСИ

Новые Правила предоставления и получения телекоммуникационных услуг направлены на защиту интересов потребителей.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), к вступившим в силу новым правилам.

Согласно сообщению, Кабинет министров сегодня опубликовал на своем сайте постановление №295 "Об утверждении Правил предоставления телекоммуникационных услуг", которые регламентирует взаимоотношения между операторами связи и абонентами.

Как отметили в НКРСИ, разработчики документа всесторонне учли состояние рынка телекоммуникационных услуг и определили общие требования к предоставлению и получению всех видов услуг. При этом в Правилах конкретизированы требования для общедоступных (универсальных) услуг, что позволило установить унифицированные требования, которые не зависят от вида услуг и способа их предоставления, а также отказаться от распределения услуг на основные и дополнительные.

Большое внимание в Правилах уделено вопросам защиты прав потребителей и конкретизации обязанностей операторов и провайдеров телекоммуникаций во время предоставления телекоммуникационных услуг.

В сообщении НКРСИ отмечается, что подходы к предоставлению и получению телекоммуникационных услуг, которые применены в новой редакции Правил, «в первую очередь направлены на защиту интересов потребителей, их времени и бумажников». Правила регламентируют, каким образом телекоммуникационные услуги должны потребляться в соответствии с качественными показателями, характером тарификации и многими другими нюансами.

Из наиболее существенных нововведений относительно голосовых услуг можно выделить изменения в подходах к тарификации и толковании тарификационных интервалов. Также Правилами четко определены качественные показатели услуг, в том числе и относительно скорости передачи данных. Предоставление этой услуги должно происходить в соответствии с принятыми в Украине стандартами. Новые Правила регламентируют и скорость передачи данных, и их качество (вплоть до ответственности за потерю каждого передаваемого пакета). Отныне Комиссия будет иметь право и обязанность контролировать эти параметры.

Новые Правила содержат требование к оператору доходчиво и понятно объяснить пользователю, какой тарифный пакет ему предлагается. Отныне не допускается замена одного тарифного пакета другим оператором или провайдером в одностороннем порядке, а лишь по обоюдному согласию сторон.

Важно, отметили в НКРСИ, что новые Правила предусматривают нормы, призванные защитить потребителей мобильной связи от не всегда добросовестных действий третьих сторон – контент-провайдеров. Абонент должен быть достаточно проинформирован о характере и стоимости той или другой услуги. Согласно принятым Правилам оператор также отвечает за предоставление услуг контент-провайдера, с которым он заключил договор, поскольку берет на себя ответственность за выставление счетов потребителю в оплату услуг.

В НКРСИ считают, что принятые Правила будут способствовать доступу потребителей к информации об услугах, их качестве, условиях предоставления и получения; будут служить развитию конкуренции между поставщиками услуг и урегулированию проблемных вопросов в отношениях между поставщиками и потребителями телекоммуникационных услуг. Ожидается повышение ответственности операторов, провайдеров за информирование потребителей об условиях предоставления телекоммуникационных услуг, в том числе контент-услуг абонентам.