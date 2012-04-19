Транспортную развязку на Надднепрянском шоссе в Киеве достроят ко Дню Победы

Строительство новой транспортной развязки на Надднепрянском шоссе в Киеве планируют полностью завершить ко Дню Победы.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на генерального директора коммунальной корпорации «Киевавтодор» Георгия Глинского.

«Строительство транспортной развязки на пересечении бульвара Дружбы Народов и Надднепрянского шоссе планируем завершить в мае, ко Дню Победы. Собственно, развязка уже работает, заторов на ней нет, как это было раньше. Нам еще нужно положить верхний слой асфальтобетонного покрытия, выполнить работы по благоустройства”, - проинформировал Г.Глинский.

Он отметил, что строительство идет очень интенсивными темпами с применением новых технологий и материалов, а также специальной техники, что дает возможность обеспечить высокое качество работ.

По словам руководителя корпорации, будущий автодорожный узел должен вдвое увеличить пропускную способность участка, а, следовательно, решить проблему заторов на въезде на мост им. Патона. Также в рамках строительства развязки будет проведена реконструкция существующих подземных пешеходных переходов и построены еще два новых, что существенно улучшит безопасность движения пешеходов.

Кроме того, Г.Глинский сообщил, что «Киевавтодор» продолжает ликвидацию ямковости на дорогах города. В первую очередь ремонтные работы осуществляются на улицах с интенсивным движением, на магистралях, где много маршрутов общественного транспорта. Для выполнения работ по текущему (мелкому) ремонту предприятия корпорации применяют современные технологии с использованием прицепных воздухо-струйных установок типа «Магнум», горячего асфальтобетона, битумно-полимерной мастики и механизированных средств для уплотнения. Уже выполнены работы по ликвидации ямковости на площади 42 тыс кв. м.