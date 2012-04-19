ДЖД завершила строительные работы по реконструкции вокзального комплекса в Донецке

Донецкая железная дорога завершила строительные работы по реконструкции вокзального комплекса в Донецке, который сможет обслуживать свыше 35 тыс. пассажиров в сутки.

Как сообщает пресс-служба дороги со ссылкой на начальника ДЖД Николая Рогова, в целом вместимость вокзала возрастет с 700 до 2250 мест.

В настоящее время ведутся пуско-наладочные работы.

Вокзальный комплекс включает в себя транзитный и пригородный вокзалы вместимостью на 150 и 400 человек соответственно, большой и малый конкорсы (переходы над путями), два торговых комплекса, остановочный пункт для автобусного сообщения, а также основное здание вокзала, которое полностью реставрировано.

Вокзал Донецка подготовлен к приему современных поездов ускоренного движения – Hyundai и Skoda, которые будут обеспечивать скоростное сообщение между Киевом, Харьковом, Днепропетровском, Донецком, Мариуполем и Луганском.

Для организации ускоренного движения поездов Hyundai и Skoda на участке ДЖД Лозовая-Славянск-Константиновка-Ясиноватая-Донецк протяженностью 212,4 км различными видами ремонта оздоровлено около 200 километров пути.

По словам Н. Рогова, подготовка ДЖД к Евро-2012 и организации ускоренного движения поездов проводится за счет собственных средств железной дороги.

«Ни копейки бюджетных средств на возведение нового вокзального комплекса и модернизацию ускоренного участка не израсходовано» — сказал он.

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины. Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,8 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).