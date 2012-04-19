Среднесуточный пробег локомотива по итогам марта вырос на 3%

Среднесуточный пробег локомотива на железных дорогах Украины по итогам марта 2012 вырос на 3,3% по сравнению с мартом 2011 года - до 495 км.

Как сообщает пресс-служба Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), среднесуточная производительность локомотивов в марте составила 1,437 млн т/км брутто — на 5,8% больше, чем годом ранее.

Оборот груженого вагона в марте 2012 года составил 3,12 суток — на 0,6 суток больше, чем в марте 2011 года. В среднем один вагон находился в обращении 5,93 суток.

Время простоя вагона под одной грузовой операцией составило 32,13 часов — на 8 часов меньше, чем было запланировано.

Простой вагона на одной технической станции составил 8,03 часа — на 1 час меньше плана.

Справка УНИАН. Железные дороги Украины в январе-марте 2012 года сократили объем перевозки грузов на 2,3% по сравнению январем-мартом 2011 года - до 104,3 млн тонн, в том числе отправка грузов сократилась на 1,6%.