Железные дороги Украины в марте сохранили ежесуточную погрузку на уровне 1 млн тонн грузов

Железные дороги Украины в марте 2012 года сохранили ежесуточную погрузку на уровне марта 2011 года — 1,029 млн тонн грузов.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця").

По информации ведомства, в марте 2012 года в среднем за сутки нагружалось 16,235 тыс. вагонов, что практически соответствует уровню прошлого года.

Среднесуточную погрузку увеличили Юго-Западная железная дорога — на 9%, Южная – на 13,5%, Львовская — на 3,7%, Одесская — на 5,8%.

Донецкая и Приднепровская железные дороги снизили ежесуточную погрузку.

Среднесуточная выгрузка в марте 2012 года на железных дорогах Украины сохранилась на уровне марта 2011 года - 16,157 тыс. вагонов

Справка УНИАН. Железные дороги Украины в 2011 году увеличили среднюю ежесуточную погрузку на 8,6% по сравнению с 2010 годом — до 1,065 млн. тонн грузов.

Железные дороги Украины в январе-марте 2012 года сократили объем перевозки грузов на 2,3% по сравнению январем-мартом 2011 года - до 104,3 млн тонн, в том числе отправка грузов сократилась на 1,6%.