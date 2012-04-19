ПЖД на Пасхальные праздники перевезла 80 тыс. пассажиров

Приднепровская железная дорога (ПЖД) через свои кассы на Пасхальные праздники с 13 по 16 апреля оформила 79,9 тыс. проездных документов на сумму 8,456 млн грн.

Как сообщает пресс-служба ПЖД, наибольшим спросом пользовались поездки в направлении Киева, Львова и Крыма.

Напомним, что для обеспечения пиковых перевозок на пасхальные праздники ПЖД назначила 3 дополнительных поезда.

Для перевозок на майские праздники Приднепровская ж/д назначила поезд № 282/281 Симферополь-Киев отправлением из Симферополя 26 и 27 апреля и 2 и 5 мая, из Киева — 27 и 28 апреля и 3 и 6 мая.

Справка УНИАН. Железные дороги Украины на новогодние и рождественские праздники в 39 дополнительных поездах перевезли 167,6 тыс. пассажиров.

В то же время «Укрзализныця» заявляла, что дополнительные поезда для железных дорог Украины являются убыточными, так как их населенность не превышает 50%.