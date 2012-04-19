Техническое оснащение пунктов пропуска к Евро-2012 завершится через две недели

Полное техническое оснащение всех пунктов пропуска, через которые будут оформлять пассажиров, прибывающих в Украину на матчи финальной части чемпионата Европы по футболу, завершится через две недели.

Об этом заявил первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Украины - директор департамента государственной границы Украины Павел Шишолин в интервью газете «Пограничник Украины», сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

«В настоящее время завершается установка технических средств пограничного контроля в новом терминале аэропорта «Жуляны». Уже к концу этой недели (19-20 апреля) будет проведено полное тестирование этой техники, после чего этот пункт пропуска будет полностью готов для пограничного оформления пассажиров, прибывающих на Евро-2012 », - отметил П.Шишолин.

По его словам, также с 20 апреля запланировано начать монтаж техники в самом мощном терминале в Украине - терминале «D» в аэропорту «Борисполь». «В нем будет установлено 40 кабинок пограничного контроля (по 20 на прилет и на вылет). Вся аппаратура, необходимое имущество для организации системы пограничного контроля есть, поэтому мы уверены, что где-то в двухнедельный срок по крайнему пункту пропуска, определенному для обеспечения Евро, будет завершено оборудование и тестирование аппаратуры. Кроме того, по этому пункту пропуска нам необходимо доукомплектовать 200 человек - это много, но эта работа идет планово, и у нас нет никаких проблем с комплектованием персоналом и техникой как для несения службы в аэропорту «Борисполь», так и в других пунктах пропуска », - сказал П.Шишолин.

Первый заместитель председателя Госпогранслужбы также добавил, что ведомство имеет и подготовленный персонал, и технические средства для начала работы в двух пунктах пропуска на польской стороне - «Будомеж» и «Долгобичев».

«Вопрос, начнется ли в них пропуск людей и транспорта к началу Евро-2012, упирается не в наше ведомство, а в инфраструктурные проблемы - подъездные пути с украинской стороны и др.», - сказал П.Шишолин.